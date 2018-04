Serie B: Perugia-Cremonese 1-0

PERUGIA, 30 MAR - Il Perugia ha battuto 1-0 la Cremonese, nel secondo posticipo del 33/o turno di Serie B, disputato sotto la pioggia nello stadio Renato Curi. E' la sesta vittoria in otto partite per i biancorossi che, in avvio (al 13'), hanno dovuto fare a meno di Pajac. Il cambio forzato, seguito da un timido colpo di testa di Del Prete per gli umbri e di Brighenti (17') per la squadra di Tesser, sono stati gli unici spunti nei primi 25' di gioco. Ritmi più alti dopo la mezz'ora, quando il Perugia ha provato a sbloccare con Diamanti (al 30' e al 40' parate da Ujkani due punizioni) e Buonaiuto. Nella ripresa grifoni ancora in pressing, mentre la Cremonese fatica a impostare manovre offensive. Al 10' Tesser cambia Perrulli con Scamacca, Breda richiama Buonaiuto per Cerri. Proprio il bomber biancorosso sblocca di testa al 25'. Nel finale la Cremonese cresce in attacco e va in gol, ma la rete viene annullata per fuorigioco di Arini (83'). Finisce 1-0 per i biancorossi (ottavo risultato utile consecutivo), quarti con 50 punti.