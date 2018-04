Barca: Valverde, Messi in dubbio domani

ROMA, 30 MAR - "Messi ha un piccolo fastidio e dobbiamo tenerlo in considerazione": così il tecnico del Barcellona, Ernesto Valderde, alla vigilia del match contro il Siviglia, domani sera al 'Sanchez Pizjuan'. "Dobbiamo aspettare la rifinitura - ha aggiunto - Leo sente ancora un po' di disagio e dobbiamo tenerne conto, visto che c'è il rischio di conseguenze sul muscolo e questo sarebbe più grave", ha detto Valverde aggiungendo che, per un motivo o l'altro, è ovvio che il suo utilizzo sarà anche condizionato dall'imminente match di Champions contro la Roma: "Ci siamo posti l'obiettivo di pensare solo alla sfida di domani, isolando la partita di Champions. E' ovvio però che le partite ravvicinate sono un rischio per un giocatore, anche se la partita di domani è importante". Valverde ha poi detto di aver visto Messi "molto bene, tranquillo" e di essere ottimista per la presenza di Busquets contro la Roma.