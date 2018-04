Manchester City, Guardiola vola basso

ROMA, 30 MAR - "Non abbiamo ancora vinto la Premier, anche se naturalmente siamo in una buona posizione, ma non è finita". Nonostante i 16 punti di vantaggio sui 'cugini' dello United, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, alla vigilia del match sul campo dell'Everton cerca di tenere alta la concentrazione dei suoi che mercoledì sono attesi dall'andata dei quarti di Champions contro il Liverpool. "Siamo stati tre settimane senza giocare, non so come reagiremo domani - spiega in conferenza stampa - Non nego che in queste settimane abbiamo avuto il tempo di preparare anche la partita anche contro il Liverpool, ma prima c'è l'Everton ed è la partita per noi adesso più importante. Quando arrivi in questo momento della stagione diventa tutto più difficile ma anche affascinante. Dobbiamo divertirci sapendo anche che dobbiamo scalare la montagna. E poi la Premier è dura, basta perdere due o tre partite e poi diventa dura. Insomma - chiude - festeggeremo quando sarà davvero fatta".