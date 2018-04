Gattuso,rinnovo contratto non è priorità

CARNAGO (VARESE), 30 MAR - Anche se il ds del Milan Massimiliano Mirabelli ha prospettato il rinnovo di contratto di Rino Gattuso per Pasqua, l'allenatore assicura di non essere preoccupato dall'attesa. "Quando arriverà? Ve lo dirà la società con un tweet quando firmerò. Fatemela passare: di sto c... di contratto non se ne può più... - ha sorriso Gattuso - Ora la mia priorità sono la Juventus, l'Inter, la finale di coppa Italia. Si può pensare che sono pazzo ma non è la mia priorità. La priorità sono i giocatori, il fatto che ci giochiamo qualcosa di importante. Bisogna farlo in due il contratto, penso che non ci sarà nessun problema".