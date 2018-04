Zidane, vorrei restare al Real

ROMA, 30 MAR - Amore Real. E' quello che Zinedine Zidane sente per il club merengue col quale vorrebbe continuare una storia iniziata a fine 2016. "Sì, mi piacerebbe continuare al Real Madrid - confida in conferenza stampa alla vigilia del match di Liga sul campo del Las Palmas - Mi piacerebbe, ma si sa come è il calcio, ora non è il momento di parlare di questo, dobbiamo continuare con il nostro percorso. Ultimamente stiamo facendo. Comunque, se dipendesse da me resterei qui. La mia idea è di continuare il più possibile, l'ho detto molte volte. In vista del match di Las Palmas e, soprattutto, della sfida Champions contro la Juventus martedì sera, non saranno della partita domani Isco e Sergio Ramos Sul giovane talento Zidane smentisce ogni attrito: "Non sono ingiusto con Isco, forse con la Spagna non gioca nello stesso ruolo del Real ma gli ho sempre dimostrato che è un giocatore importante per la squadra". Tanto da rigettare anche le voci che lo vorrebbero sul piede di partenza a giugno: "Isco è al Real Madrid e starà qui".