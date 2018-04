Serie A, Juve favorita contro il Milan

ROMA, 30 MAR - Se il campionato fosse cominciato nel 2018, quello di domani sera all'Allianz Stadium sarebbe uno scontro diretto per lo scudetto: Juventus e Milan sono le squadre che da gennaio in poi hanno conquistato più punti. Ma la classifica dice che tra le due squadre corrono 25 punti e il pronostico dei quotisti Snai è piuttosto sbilanciato: la vittoria della Juventus si gioca a 1,63, il pareggio è a 3,65, il «2» del Milan viaggia ad alta quota, 6,25. La Roma riparte da Bologna e lo fa con la piena fiducia delle quote: i giallorossi volano a 1,65, in netto vantaggio sulla «X» (3,80) e sul segno «1» (5,50). Dal tabellone Snai arriva ottimismo anche per il Napoli, impegnato però su un campo piuttosto insidioso per i colori azzurri. Al Mapei Stadium, contro il Sassuolo, la squadra di Sarri non vince dal 2014 e nelle ultime due occasioni ha rimediato una sconfitta e un pareggio. La rivincita si gioca a 1,33, per un altro pari o un altro ko si balza a 5,00 e 9,50.