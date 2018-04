Albiol, perseguiamo sogno scudetto

NAPOLI, 30 MAR - "Tutti perseguiamo lo stesso sogno, lo stesso che vuole realizzare l'intera città dopo 28 anni: vincere lo scudetto. Speriamo di poterlo realizzare". Così Raul Albiol al quotidiano spagnolo Marca. "Quando tutto il gruppo è così unito - ha aggiunto il difensore spagnolo - l'obiettivo può essere raggiunto. Nove giornate possono sembrare poche, ma quando si tratta di vincere tutte le partite, si soffre e diventano tante". "Il nostro obiettivo all'inizio della stagione - ha ricordato Albiol - era di arrivare a dieci giornate dalla fine con la possibilità di vincere il campionato. A questo punto della stagione negli anni passati la Juventus aveva già un bel vantaggio sulle altre, questa volta invece dipende anche da noi, e questo è importante. Con Sarri siamo migliorati tanto e in questa stagione abbiamo migliorato molto in difesa. Ora dobbiamo portare a casa un titolo, che si spera sia lo scudetto. Sono rimasti nove turni e adesso si soffre molto di più, visto che tutte le squadre giocano per qualcosa".