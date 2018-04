Allegri, con Milan niente distrazioni

TORINO, 30 MAR - Juventus-Real Madrid è un "evento mondiale", ma ora l'obiettivo dei bianconeri "è il campionato". Massimiliano Allegri non ammette distrazioni alla vigilia della sfida contro il Milan. Anche perché "a Ferrara ci siamo giocati un bonus", osserva il tecnico bianconero, e il Napoli non molla: "Loro hanno un solo obiettivo, il campionato. Sono fuori da tutto. È un anno importantissimo, sanno bene che l'anno prossimo sarà difficile vincere. E questo è anche uno stimolo importante per noi".