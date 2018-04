Allegri con Bonucci ottimo rapporto

TORINO, 30 MAR - "Leo? Ha preso una decisione che non mi aspettavo, ma con lui ho un ottimo rapporto". Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, non prova rancore nei confronti di Bonucci, che domani affronta per la prima volta da avversario allo Stadium. "Leo ha dato molto alla Juve e la Juve ha dato molto a lui - ribadisce Allegri - Quest'estate ha voluto cambiare aria e domani lo troviamo da avversario". L'addio di Bonucci non ha indebolito la difesa bianconera. "Quando è andato via si diceva che la difesa si era indebolita, ma è normale perché abbiamo perso un grande giocatore - ricorda -. E' cresciuto Benatia, è cresciuto molto Rugani ed anche la fase difensiva della squadra nel suo complesso sta facendo bene anche se non abbiamo ancora vinto nulla". Inevitabile, quando si parla di Bonucci, ricordare la sua esclusione in Champions League contro il Porto: "L'ho tenuto fuori per il bene suo e per il bene della squadra. Una decisione giusta, ponderata, che andava presa. Sono cose che capitano nel calcio...".