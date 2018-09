Ryanair: il 28/9 sciopero europeo personale bordo

BRUXELLES - Gli assistenti di volo di Ryanair incroceranno le braccia il 28 settembre in Italia, Belgio, Olanda, Portogallo e Spagna: lo ha annunciato oggi a Bruxelles la sigla sindacale CNE" confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi. Il segretario permanente del sindacato Yves Lambot ha spiegato che l'agitazione sarà a livello europeo. Allo sciopero dei lavoratori europei di Ryanair che si terrà il 28 settembre aderiranno anche i piloti di base in Italia. Lo ha detto a Bruxelles una sindacalista di Uiltrasporti.

Parteciperanno allo sciopero anche i lavoratori della Cgil. "Siamo pronti a fare un giorno di sciopero al mese finché la situazione non cambierà. Il movimento si sta rafforzando", ha avvisato sindacalista della sigla belga CNE. Per la compagnia non ci sarà nessun caos in occasione dello sciopero del 28 settembre. Secondo Ryanair solo "una piccola minoranza" del personale di bordo ha proclamato la protesta.