Migranti: Ue, su accordo Italia-Germania attendiamo dettagli

BRUXELLES - "Siamo al corrente delle discussioni in corso tra Germania, Spagna, Portogallo e Italia, non abbiamo ancora i dettagli, ma li attendiamo". Così la portavoce della Commissione europea per la Migrazione Natasha Bertaud a chi chiede dell'accordo tra Berlino e Roma sul respingimento dei migranti registrati in Italia, e fermati al confine tedesco. In generale, Bertaud ha dato il benvenuto "agli accordi di cooperazione tra gli Stati membri per la gestione dei migranti, sulla base di solidarietà e responsabilità".

"Una maggiore cooperazione tra i Paesi per contrastare i movimenti secondari dei migranti era stata chiesta dai leader al consiglio europeo di giugno, ed è in linea con l'approccio europeo", spiega.