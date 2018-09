12,5 mld da bilancio Ue per rafforzare guardie frontiera

BRUXELLES - Un corpo permanente di 10.000 unità entro il 2020, con personale e mezzi propri, e competenze esecutive (sotto l'autorità e il controllo dello Stato membro in cui saranno dispiegati), con un mandato rafforzato sui rimpatri: è così la Commissione europea propone di rafforzare l'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea, per un costo totale da 1,2 miliardi di euro per il periodo 2019-2020, e 11,3 miliardi per il prossimo periodo di bilancio dell'Ue 2021-2027.