Euro: Juncker vuole rafforzarne ruolo internazionale

BRUXELLES - Un piano per rafforzare il ruolo internazionale dell'euro sarà presentato dalla Commissione europea entro l'anno. Lo ha annunciato il presidente dell'esecutivo Ue Jean Claude Juncker sottolineando la necessità di "fare di più affinchè la nostra moneta unica possa giocare pienamente il suo ruolo sula scena internazionale".

Juncker ha fatto qualche esempio, definendo "assurdo" l'utilizzo del dollaro per il pagamento dell'80% della sua fattura energetica quando solo il 2% dei prodotti proviene dagli Usa. Ma forse è ancora peggio il caso degli aerei prodotti in Europa ma pagati in dollari.