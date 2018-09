Libia: Tajani, Ue giochi un ruolo centrale in gestione crisi

BRUXELLES - "Il futuro della Libia si decide adesso e l'Ue deve giocare un ruolo centrale nella gestione della crisi. Se non saremo in grado di assolvere questo compito, lasceremo campo libero alle ambizioni e interessi di singoli Paesi, come Russia, Egitto o Emirati Arabi". Lo ha detto Antonio Tajani, commentando la decisione del Parlamento europeo di tenere un dibattito in aula a Strasburgo martedì prossimo sull'emergenza in Libia.

"Senza un governo libico stabile, in grado di controllare le frontiere e il territorio, il problema dei flussi migratori in partenza dalle coste della Libia, non farà che aggravarsi - prosegue Tajani -. Anche il traffico di armi e di droga continuerà ad alimentare il terrorismo, mettendo a rischio la sicurezza degli africani e degli europei".