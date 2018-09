Tajani, crisi Libia al centro dibattito Plenaria Pe martedì

BRUXELLES - "Il Parlamento" europeo "discuterà la crisi in Libia martedì in plenaria" a Strasburgo. Lo ha annunciato via Twitter il presidente dell'Eurocamera Antonio Tajani aggiungendo che "la stabilità della Libia e la gestione dei flussi migratori sono cruciali per l'Africa, l'Italia e l'Ue". Tajani sottolinea inoltre che "il Parlamento non può accettare che gli Stati Membri perseguano agende nazionali a scapito di un approccio Ue".