Siccità, da Ue un pacchetto di aiuti per gli agricoltori

BRUXELLES - La Commissione europea ha presentato oggi agli Stati membri un pacchetto di misure per aiutare gli agricoltori a far fronte alla prolungata siccità estiva, che ha colpito soprattutto il nord Europa. I paesi approveranno le misure con procedura scritta la prossima settimana e l'adozione formale del pacchetto è attesa prima della fine di settembre.

Come annunciato a inizio agosto, i paesi Ue che ne hanno fatto richiesta - tra cui l'Italia - potranno anticipare a metà ottobre agli agricoltori colpiti dalla siccità fino al 70% degli aiuti diretti e fino all'85% dei contributi previsti dai piani di sviluppo rurale. E' inoltre confermata la possibilità per gli agricoltori di otto paesi di derogare a requisiti 'verdi' obbligatori, come la diversificazione delle colture e le aree di interesse ecologico su terreni a riposo. Autorizzare il pascolo e il taglio su queste aree può compensare il deficit di mangimi causato dalla mancanza di precipitazioni. La deroga sarà concessa solo agli agricoltori in aree in cui si pratica l'allevamento che siano ufficialmente riconosciute dai paesi membri come colpite da siccità.