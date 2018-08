Juncker a Usa, aumentiamo import gas ma riducete burocrazia

BRUXELLES - "L'Unione europea è pronta ad agevolare l'aumento delle importazioni di gas naturale liquefatto (Lng) dagli Stati Uniti", ma "anche gli Usa devono fare la loro parte, eliminando le restrizioni amministrative sulle esportazioni". Lo ha detto il Presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker in una nota che ricorda il recente impegno preso con Trump di aumentare la cooperazione in materia di energia.

L'Ue si è impegnata a cofinanziare progetti infrastrutturali per gas liquefatto per un valore di oltre 638 milioni di euro. Al momento ne sta finanziando 14, che aumenteranno la capacità di 15 miliardi di metri cubi entro il 2021 e che "in presenza delle giuste condizioni di mercato e di prezzi competitivi potrebbero assorbire le importazioni di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti", si legge nella nota.

Attualmente, la legislazione statunitense prevede ancora l'autorizzazione preventiva per le esportazioni di gas naturale liquefatto verso l'Europa. Perché il gas naturale liquefatto statunitense possa essere esportato nell'Ue, occorre eliminare queste restrizioni e semplificare le norme imposte dagli Usa. Il 20 agosto ci sarà un nuovo incontro a Washington tra Ue e Usa, tra i consiglieri di Juncker e quelli di Trump.