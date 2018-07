Tav: portavoce Ue, importante mantenere impegno finirla

BRUXELLES - "Non commentiamo le voci" sul possibile stop dei lavori della Tav, ma "la Lione-Torino è un progetto importante non solo per la Francia e per l'Italia ma per tutta l'Europa, ed è importante che tutte le parti mantengano gli impegni per completarla in tempo": così un portavoce della Commissione Ue rispondendo a una domanda sulla Tav. Il co-finanziamento della Ue per questi lavori è il 41%, ha ricordato, "ovviamente i fondi vanno a lavori che devono essere fatti, non in qualcosa che non viene fatto, questo è logico".

Enrico Brivio, portavoce del commissario Ue ai trasporti, ha ricordato che "il costo totale dei lavori è di 8,6 miliardi di euro, con i la maggior parte di investimenti che ricadranno nel prossimo quadro finanziario". Mentre "il costo totale coperto dall'accordo attuale è 1,9 miliardi, con un co-finanziamento Ue di 814 milioni, che è il 41% del totale". E "ovviamente" questi fondi ci saranno solo se il lavoro viene terminato.