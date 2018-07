Migranti: Tajani in Niger, soluzione può essere solo Ue

NYAMEY - "Il problema dei migranti e della crescita dell'Africa non si può risolvere a livello nazionale ma solo a livello europeo". È il forte messaggio che il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani ha lanciato appena arrivato in Niger con una missione politica ed economica a chi punta su soluzioni a corto raggio come la chiusura dei porti. "Questo è il modo migliore di risolvere i problemi", seguendo il modello del Niger che, grazie alla cooperazione con Ue e Onu, in meno di due anni ha drasticamente ridotto il numero di migranti in transito verso la Libia da 300mila a 10mila. Sono i primi passi per la messa in pratica del Piano Marshall per l'Africa.

"Serve una strategia a lungo termine, dobbiamo dare vita a un Piano Marshall per permettere la crescita economica" del continente africano. E finora, lungo questa strada, "la collaborazione con il Niger è straordinaria" e "c'è una grande voglia di dialogo e di interesse con l'Ue", ha affermato il presidente dell'Eurocamera, e questo non solo a livello politico ma anche da parte degli imprenditori.