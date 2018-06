Fonti Italia, senza solidarietà su migranti no a conclusioni

BRUXELLES - Se nelle conclusioni del vertice europeo sull'immigrazione non ci sarà una chiara accettazione del principio della solidarietà europea, cioè che i barconi che arrivano in Italia arrivano in Europa, l'Italia potrebbe mettere il veto al testo finale. Secondo quanto si apprende da fonti italiane, il governo punta a far assumere all'Europa la responsabilità della questione migratoria, e non è disposto ad accettare nessun compromesso al ribasso. Il risultato, precisano le fonti, è avere un documento accettato da tutti i 28 dove siano presenti i principi delle richieste italiane, altrimenti, se non vi fosse disponibilità da parte dei partner, l'Italia voterà 'no' al testo di conclusioni.