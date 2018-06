Migranti: Olanda, resta molto lavoro da fare per summit Ue

LUSSEMBURGO - Alla riunione informale di ieri "non sono state raggiunte conclusioni, e c'è ancora molto lavoro da fare da qui al vertice di giovedì, dove non è sicuro si arrivi ad una decisione finale". Anche la proposta dell'Italia di andare oltre il sistema di Dublino "è un'opzione sul tavolo" così come quella dei "centri" per i migranti, "ma bisogna lavorare anche sulle cause alla radice". Lo ha detto il ministro degli Esteri olandese Stef Blok, a margine del consiglio affari Esteri.