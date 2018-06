Dazi: Ue, contromisure scattano da venerdì

BRUXELLES - "La Commissione europea ha adottato oggi il regolamento che istituisce le contromisure dell'Ue in risposta ai dazi statunitensi su acciaio e alluminio. Le misure riguarderanno immediatamente un elenco di prodotti del valore di 2,8 miliardi di euro ed entreranno in vigore venerdì 22 giugno". Lo riferisce l'esecutivo europeo.

"Non volevamo trovarci in questa posizione, ma la decisione unilaterale e ingiustificata degli Usa di imporre dazi su acciaio e alluminio all'Ue significa che non ci resta altra scelta". Così il Commissario al Commercio Ue Ceciclia Malmstroem. "Il commercio internazionale, che abbiamo sviluppato negli anni insieme ai nostri partner americani non può essere violato senza una reazione da parte nostra - ha aggiunto -. La nostra risposta è misurata, proporzionata e in linea con le regole del Wto. Inutile dire che se gli Usa rimuovono i loro dazi anche le nostre misure saranno rimosse".

"L'elenco delle importazioni statunitensi che ora affronteranno un dazio extra al confine dell'Ue comprende prodotti in acciaio e alluminio, prodotti agricoli e una combinazione di vari altri prodotti - precisa la Commissione europea -. Mettendo in atto ciò l'Ue esercita i propri diritti secondo le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto). "L'annuncio di oggi - continua la Commissione europea - segue la notifica dell'elenco completo al Wto e la sua approvazione da parte del Collegio dei commissari il 6 giugno, in seguito all'applicazione americana dei dazi su acciaio e di alluminio dell'Ue. Gli Stati membri dell'Ue hanno espresso il loro sostegno unanime a questo approccio".

Nella nota si precisa che "l'Ue ribilancerà il commercio bilaterale con gli Usa prendendo come base il valore delle sue esportazioni di acciaio e alluminio colpite dalle misure statunitensi. Queste valgono 6,4 miliardi euro. Di questo importo, l'Ue si riequilibrerà immediatamente per 2,8 miliardi di euro di esportazioni. Il rimanente ribilanciamento per un valore di 3,6 miliardi di euro avverrà in una fase successiva, tra tre anni o dopo una conclusione positiva in sede di risoluzione delle controversie del Wto, se ciò dovesse avvenire prima".

Il regolamento, che sarà pubblicato domani e che entrerà in vigore venerdì, definisce i prodotti e il livello dei doveri da applicare, sia ora che in futuro, se necessario. L'elenco dei prodotti è lo stesso del precedente regolamento di esecuzione del 16 maggio e notificato al Wto il 18 maggio, conclude la Commissione.