Migranti: Tajani, accordo con Merkel su priorità riforma asilo

BRUXELLES - "Accordo totale con la Cancelliere Merkel sulle nostre principali priorità per i cittadini europei: risolvere la crisi migratoria, riformare il sistema di asilo e stabilire un vero piano Marshall per l'Africa". Così in un tweet il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, dopo l'incontro con Merkel a Monaco di Baviera.