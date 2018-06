Juncker a Conte, Ue attenta a proposte dell'Italia

BRUXELLES - Anche il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker si congratula con il premier Conte. "La Commissione sarà come in passato al fianco dell'Italia nel percorso di riforme e attenta alle sue attese e proposte per il futuro dell'Unione", scrive Juncker in una nota. Sulle sfide strategiche, da immigrazione e riforma Eurozona "l'Italia avrà un ruolo di primo piano con la forza delle sue proposte, della sua responsabilità di Stato fondatore, del suo interesse ad una più intensa integrazione europea".

Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk si è congratulato con il premier Giuseppe Conte. "La sua nomina arriva in un momento cruciale per l'Italia e l'intera Unione europea. Per superare le nostre sfide comuni, ci serve unità e solidarietà più che mai. Credo fortemente che la nostra comunità fiorirà soltanto quando basata sul rispettoso dialogo e la fedele cooperazione, che farò del mio meglio per assicurare", ha detto Tusk in una nota.

"Auguro un buon lavoro al nuovo Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. Lo invito nell'aula di Strasburgo per presentare e discutere con i deputati europei le idee e le proposte del suo Governo sul futuro dell'Ue". Così il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani su Twitter dopo il giuramento del nuovo governo italiano.

