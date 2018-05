Erasmus raddoppia fondi, Commissione Ue propone 30 miliardi

BRUXELLES - Raddoppiare i fondi per il programma Erasmus a 30 miliardi di euro rispetto agli attuali 14,7 miliardi. E' la proposta avanzata dalla Commissione europea per il budget 2021-2027, secondo la quale all'area istruzione dovrebbero andare 25,9 miliardi, a quella giovanile 3,1 miliardi e allo sport 550 milioni. Raddoppiare il budget consentirà di finanziare l'esperienza di un periodo all'estero per 12 milioni di studenti europei, insegnanti, formatori e giovani lavoratori.

"Dobbiamo rafforzare l'Erasmus. Per oltre 30 anni - ha sottolineato il vicepresidente della Commissione Jyrki Katainen - è stato uno dei più importanti programmi perché mostra a tutti cos'è l'integrazione. Rappresenta l'essenza stessa dell'Europa senza confini". La proposta è contenuta nel capitolo "investire nelle persone" della proposta di bilancio avanzata dalla Commissione.