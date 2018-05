Governo: Toia (Pd), chiediamo a Juncker dimissioni Oettinger

STRASBURGO - "Chiediamo al presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker le dimissioni del commissario al bilancio Gunther Oettinger.

Lo chiediamo per due ragioni: primo, perché non si possono invocare i mercati per dare lezioni politiche a un Paese. Secondo, perché con queste dichiarazioni non fa che danneggiare l'Italia. Un commissario che si occupa di bilancio dovrebbe sapere quanto è facile e pericoloso influenzare i mercati". Lo ha dichiarato la capodelegazione degli eurodeputati Pd, Patrizia Toia.

"Di fronte all'ottusità delle parole di Oettinger penso che le provocazioni di Salvini e Di Maio per far salire lo spread e quelle dei conservatori tedeschi siano un copione già scritto che serve a tutte e due le parti a guadagnare consensi. A perderci però sono gli italiani", conclude la nota.