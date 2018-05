Privacy: Tajani, Pe ha svolto ruolo chiave difesa cittadini

BRUXELLES - "Il Parlamento europeo è stato determinante per il varo della nuova normativa Ue sulla protezione dei dati personali e per la tutela dei cittadini".

Così il presidente del Pe, Antonio Tajani, ha sottolineato il ruolo "fondamentale" svolto dall'assemblea parlamentare Ue in occasione dell'entrata in vigore del regolamento Gdpr per la protezione della privacy.

Grazie al lavoro fatto prima sul fronte normativo e poi su quello politico, ha aggiunto Tajani, "abbiamo ottenuto risultati molto concreti". Oltre al varo di una normativa che difficilmente avrebbe visto la luce nei termini attuali senza le pressioni del Pe, il presidente dell'Eurocamera ha ricordato l'audizione di Mark Zuckerberg e l'annuncio che Facebook non solo rispetterà le regole europee, ma la applicherà a tutti i suoi utenti a livello mondiale.