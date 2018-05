Tajani, Europee 2019 importanti per difesa democrazia

BRUXELLES - "Le elezioni europee a maggio 2019 sono importanti anche per difendere la democrazia contro chi l'attacca dal di fuori o all'interno dell'Unione europea". Così il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani commentando l'ultimo Eurobarometro. "L'anno che resta da qui alle prossime europee è fondamentale per continuare lo sforzo dimostrato ai cittadini europei che l'Ue ha contribuito in diverse maniere al loro benessere e alla loro protezione", ha aggiunto, precisando che "l'avvenire dell'Europa è nelle mani dei milioni di cittadini europei di 27 paesi". Secondo Tajani le europee "saranno una battaglia non tanto tra i partiti tradizionali, di centro, destra e sinistra, ma tra chi crede nei benefici e nell'integrazione a livello europeo e chi no".

Alle prossime elezioni "c'è la possibilità di avere sia a sinistra che a destra più eurodeputati euroscettici e non è buono per l'Europa", ha continuato il presidente del Parlamento europeo rispondendo alle domande dei giornalisti. "Tuttavia bisogna chiedersi perché gli europei li hanno votati, probabilmente c'è un malcontento" e la "soluzione è dare delle risposte per risolverlo", ha aggiunto Tajani.