Parlamento Ue, ok a elezioni europee tra 23 e 26 maggio 2019

STRASBURGO - Gli europarlamentari riuniti a Strasburgo hanno approvato la proposta del Consiglio che prevede che le prossime elezioni europee si tengano tra il 23 e il 26 maggio 2019. A proporre le date era stata la Conferenza dei Presidenti del Parlamento (Presidente e leader dei gruppi politici) lo scorso 11 gennaio.

Le prossime tappe prevedono che il Consiglio finalizzi la procedura prima della fine di giugno, per dare poi ai Paesi membri il tempo sufficiente per organizzare le europee. L'europarlamento ha anche approvato il calendario delle sedute del Parlamento europeo per l'anno prossimo.