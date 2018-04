Facebook: Ue, possibile altre app abbiano raccolto dati

BRUXELLES - La numero 2 di Facebook Sheryl "Sandberg mi ha confermato che ci potrebbero essere più app che hanno raccolto i dati personali degli utenti" di Facebook "e dei loro amici", come quella usata per passare poi illegalmente le informazioni a Cambridge Analytica. Lo ha affermato la commissaria Ue alla giustizia Vera Jourova dopo una telefonata con la stessa Sandberg. "Sono stata informata", ha quindi spiegato Jourova, "che Facebook sta programmando un audit estensivo su tutte queste app, ma che ci vorrà molto tempo".

Il social network deve "cooperare pienamente con gli investigatori europei, anche ai più alti livelli della società". E' il monito rivolto dalla commissaria Ue alla giustizia Vera Jourova alla n.2 di Facebook Sheryl Sandberg nella loro telefonata, alla luce delle difficoltà riscontrate dal garante britannico Ico nell'ottenere le informazioni richieste sullo scandalo Cambridge Analytica di cui sono vittime cittadini europei. Quindi, ha detto Jourova, "ho consigliato che Zuckerberg accetti l'invito del Parlamento Ue" e "ho invitato Facebook a prendere tutte le misure necessarie per mitigare ogni possibile conseguenza negativa per gli utenti in futuro".

"Questa storia è troppo importante per trattarla come se fosse 'business as usual', i social media hanno un grande potere e per questo voglio che si assumano anche una grande responsabilità", ha quindi sottolineato la commissaria Ue, avvertendo la n.2 del social che "l'Ue monitorerà strettamente l'attuazione da parte di Facebook delle nuove regole Ue sulla privacy". Sandberg, ha riferito la commissaria, ha anche "mostrato apertura a cooperare con i regolatori Ue" su marketing politico e campagne elettorali.