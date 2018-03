Scatta obbligo Ue sistema salva-vita su tutte auto nuove

BRUXELLES - Più sicurezza in auto grazie alle regole europee. Dal 31 marzo tutti i nuovi modelli di automobili e furgoni fabbricati nei Paesi Ue dovranno essere dotati del nuovo sistema salva vita eCall: un dispositivo che in caso di incidente chiama automaticamente il 112, il numero di emergenza oggi valido in tutti e 28 gli Stati europei. Entrano infatti in vigore le norme approvate nel 2015 da Parlamento e Consiglio Ue nel quadro degli interventi con cui si vuole raggiungere l'obiettivo di dimezzare il numero di vittime della strada tra il 2010 e il 2020.

"I tempi di intervento dei servizi di emergenza diminuiranno così del 50% nelle aree rurali e del 40% nelle aree urbane, consentendo di salvare 1500 persone dalla morte in seguito a incidenti stradali", ha spiegato la relatrice del provvedimento, l'eurodeputata del gruppo S &D, Olga Selhnalova.