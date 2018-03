Web tax: Ft, possibile aliquota 3% per 5 mld entrate anno

BRUXELLES - La prossima settimana la Commissione Ue si appresta a varare una proposta di 'web tax' che, secondo indiscrezioni del 'Financial Times', "è verosimile" che fissi un'aliquota del 3% sul fatturato, non sui profitti, dei giganti di internet come Facebook e Google. Questa dovrebbe portare a circa 5 miliardi di entrate l'anno a livello Ue.

Secondo una bozza vista dal quotidiano finanziario, l'imposta si dovrebbe applicare a società con un fatturato annuo di globale di oltre 750 milioni di euro ed entrate tassabili di 50 milioni generate nell'Ue. Il Ft avverte però che le cifre sono ancora in discussione e "potrebbero cambiare". La Commissione, nel testo, presenta anche i diversi scenari fiscali a seconda del livello di aliquota, ipotizzando una forchetta dall'1% al 5%. In quest'ultimo caso potrebbe generare introiti per 7,8 miliardi l'anno a livello Ue, mentre nel caso del 3% le stime indicano 4,8 miliardi di euro.