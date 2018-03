Portavoce Ue, fiducia in Mattarella per governo stabile

BRUXELLES - La Commissione Ue non commenta per ora i risultati elettorali in Italia perché non sono ancora definitivi, ma ribadisce la "fiducia nel presidente Mattarella che sarà in grado di facilitare la formazione di un Governo stabile": lo ha detto il portavoce del presidente Jean Claude Juncker.

"Non commentiamo i commenti di Salvini. Aspettiamo quando saranno annunciati i risultati ufficiali più tardi per fare dei commenti", ha aggiunto il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas dopo le dichiarazioni del leader della Lega sul presidente della Commissione Ue Juncker.

Il portavoce ha inoltre fatto sapere che "ci saranno dei contatti nel corso della giornata di cui vi informerò" tra Jean-Claude Juncker e le autorità italiane sul post-elezioni.