Elezioni: Katainen, fiducia Italia manterrà stabilità

BRUXELLES - "Ho fiducia che l'Italia possa mantenere la stabilità: tutti sanno qual è il prezzo dell'instabilità, quindi non ho dubbi. Certo, nessuno conosce il risultato del voto, ma faccio i miei migliori auguri: spero ci sarà una qualche forma di coalizione che veda lo sviluppo europeo in modo positivo". Lo ha detto ai giornalisti il vicepresidente della Commissione Europea Jyrki Katainen, a margine del Business Europe Day a Bruxelles. Alla Commissione, spiega, "siamo abituati alle elezioni nazionali: ce ne sono sempre, naturalmente le elezioni nei grandi Stati membri sono più interessanti, nel senso che possono essere significative per l'Europa nel suo complesso, ma non parliamo molto di elezioni nazionali. Ieri nella riunione dei commissari non abbiamo parlato della situazione italiana. Incrocio le dita e faccio i miei migliori auguri all'Italia".