Berlusconi: "Tajani ha sciolto riserva, sarà candidato premier"

"Sono lieto di poter annunciare una buona notizia: l'attuale presidente del Parlamento europeo ha finalmente sciolto la riserva e ha dato la disponibilità a guidare il prossimo governo di centrodestra". Lo ha affermato Silvio Berlusconi a Matrix su canale 5 annunciando la candidatura di Tajani a candidato alla premiership per Fi.

"Ringrazio Berlusconi per la stima ho dato a lui la disponibilità a servire l'Italia. Ora ogni ulteriore decisione spetta ai cittadini e al presidente della Repubblica", ha scritto Antonio Tajani su twitter a proposito della sua candidatura a presidente del Consiglio.

"Non lo so, però è così grande il ruolo che Tajani può espletare da presidente del Consiglio. Ma se Salvini arriva prima e vuole farlo lui noi comunque lo accettiamo perchè abbiamo un patto di coalizione. In Europa tutti mi hanno detto di non portare via Tajani perchè è il miglior presidente del Parlamento che hanno mai avuto", ha risposto Berlusconi a Matrix su canale 5 a chi gli chiedeva se di fronte a Tajani anche Salvini possa passare la mano nel caso sia la Lega ad arrivare prima ed il capo del governo lo faccia Salvini.