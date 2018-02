Embraco: Tajani, oggi chiamerò ministro Brasile

BRUXELLES- "Oggi chiamerò il ministro dell'Industria del Brasile e l'a.d della società che è di fatto proprietaria di Embraco e andremo a vedere se si può intervenire dagli Usa e far capire che non è questo il modo per investire positivamente in Europa".

Così il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani dopo avere ricevuto una delegazione dei lavoratori Embraco insieme al presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino. "Interverremo anche presso l'ambasciata Usa per sollecitare direttamente a Washington il problema".

"Oggi stesso il mio capo gabinetto contatterà l'addetto commerciale presso l'ambasciata Usa presso l'Ue e faremo nel pomeriggio le telefonate indispensabili sia a Washington sia a Brasilia, cercando di dare un contributo", ha aggiunto Tajani.