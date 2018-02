Embraco: Vestager, è una questione seria, valutiamo

BRUXELLES - La questione di Embraco è "una cosa seria", e la Commissione valuterà se le regole sugli aiuti sono state rispettate, ma "non diamo giudizi prima di conoscere i fatti reali": lo ha detto la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager.

"Siamo qui per far rispettare le regole e per assicurarci che non si spostino posti di lavoro ma che si creino posti di lavoro", ha sottolineato Vestager parlando dell'incontro con il ministro Carlo Calenda. "Tutti possono avere motivo di muoversi, non è affar nostro, ma diventa nostra preoccupazione se sono coinvolti soldi dei contribuenti", "perché i fondi dovrebbero essere usati per creare nuovi posti e non per spostare posti da un Paese all'altro", ha aggiunto.

Sul fondo proposto dal ministro Calenda per mitigare gli effetti della delocalizzazione "non ho visto i dettagli, ma siamo sempre aperti alle idee degli Stati membri", ha detto ancora Vestager. La commissaria ha poi ricordato che non si tratta di un?idea completamente nuova, perché a livello europeo già esiste un fondo di aggiustamento alla globalizzazione.