Gentiloni, con Merkel visione comune per rilancio Ue

ROMA - Tra Italia e Germania "c'è una visione comune che certamente sarà importante per il rilancio dell'Unione europea". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni in conferenza stampa a Berlino con la cancelliera tedesca Angela Merkel. "I rapporti che abbiamo tra Italia e Germania, con la Francia e con altri Paesi europei - ha sottolineato - oggi sono fondamentali per cogliere l'occasione che l'Europa ha davanti". "Nel 2016 - ha proseguito - sembrava sgretolarsi il progetto europeo, nel 2017 sono state date risposte ai rischi del populismo, nel 2018 abbiamo il dovere di rispondere a una domanda di Europa che c'è sulle grandi questioni globali" "L'Europa - ha concluso - deve svolgere ruolo più importante. Abbiamo una congiuntura economica favorevole senza precedenti, è un'occasione che dobbiamo cercare di cogliere nei prossimi mesi e nei prossimi anni".

"Siamo in una fase diversa, tutti i paesi crescono in Ue". Lo ha detto Angela Merkel rispondendo a una domanda sulla linea politica del futuro ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz e sulla possibile fine dell'austerity. "Serve solidarietà, ma anche disciplina", ha affermato Merkel.

Sull'accordo di Dublino "c'è un negoziato che va avanti. Noi riteniamo che si debba lavorare per trovare un'intesa in cui combinare insieme i principi di responsabilità e di solidarietà da parte dei diversi membri dell'Ue", ha detto il premier Gentiloni. "Non possiamo accettare l'idea che un paese si tiri fuori dalle responsabilità comuni sul tema dei migranti - ha sottolineato il premier -. Ognuno deve fare la sua parte, nessuno può pensare di usare una parte dello schema europeo rifiutando le altre".

"C'è una fase di convergenza economica in Europa", i governi devono cogliere questa opportunità nei prossimi mesi e nei prossimi anni, ha specificato Gentiloni.

"Per la verità non ho fatto appelli al voto in un senso o nell'altro. Ho dato una valutazione politica: per il mio Paese l'accordo di coalizione che si è realizzato in Germania è una cosa buona e giusta, che aiuta il progetto europeo e quindi penso che la decisione dei vertici dell'Spd di sottoscriverlo vada in una direzione importante per l'Europa e per l'Italia". Lo ha dchiarato Paolo Gentiloni in conferenza stampa a Berlino con la cancelliera Angela Merkel parlando dell'accordo sulla Grande Coalizione in Germania.