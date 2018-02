Siria: Mogherini, Ue pronta mobilitare sostegno umanitario

BRUXELLES - "Stiamo preparando la seconda conferenza di Bruxelles sul sostegno al futuro della Siria e della regione". Lo ha annunciato oggi l'Alto rappresentante dell'Ue Federica Mogherini alla riunione a Sofia dei ministri degli Esteri dell'Ue. "La guerra continua ancora nel Paese, la situazione umanitaria è ancora drammatica e miriamo a mobilitare il sostegno umanitario per i siriani sia all'interno del Paese che nei Paesi vicini, in particolare in Giordania, Libano e Turchia", ha aggiunto Mogherini, precisando di averne discusso un paio di giorni fa in Kuwait con il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

"Co-presiederemo questa Conferenza tra l'Unione europea e le Nazioni Unite", ha spiegato Mogherini e con "i ministri discuteremo su come mobilitare questo sostegno umanitario, ma anche come utilizzare il potere di convocazione dell'Ue per sostenere il processo politico guidato dall'Onu che sta affrontando momenti difficili in queste settimane".