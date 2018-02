Oettinger, proposta nuovo bilancio Ue con cifre il 2 maggio

BRUXELLES - La proposta effettiva con le cifre per ogni settore del nuovo bilancio Ue post Brexit verranno presentate "il 2 maggio" dalla Commissione Ue. Lo ha annunciato il commissario Ue al bilancio Guenther Oettinger illustrando i grandi principi su cui questo si baserà, e avvertendo che per realizzare le nuove priorità europee "ci vogliono i soldi". "Questa è la nostra preghiera ai 27: cerchiamo di essere flessibili in questo dibattito perché se ognuno si arrocca e non va incontro alle posizioni degli altri allora questa procedura non sarà coronata da successo e vinceranno così Erdogan, Putin e Trump", ha avvertito Oettinger.