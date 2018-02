Foibe: Tajani, integrazione Ue ha insegnato a superare orrori

BRUXELLES - "#10febbraio #giornodelricordo per le vittime della barbaria delle #foibe e per gli italiani costretti a lasciare le loro case. 70 anni di integrazione Ue insegnano a superare gli orrori del passato attraverso la riconciliazione. Non dimenticare perché questo non si ripeta mai più". Così in un tweet il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, in occasione della giornata in memoria delle foibe domani.