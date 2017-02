Appello degli studenti di Pantelleria: siamo isolati dal resto del Mondo

Riceviamo e pubblichiamo

Tutti conoscono le straordinarie bellezze naturalistiche, archeologiche, enogastronomiche e umane di Pantelleria. Nessuno parla però dei problemi della nostra Isola. Siamo isolati dal resto del Mondo, non solo fisicamente. Prezzi altissimi, cibo carissimo, benzina stabilmente sopra i 2 euro, punto nascita che c’è ma non può essere usato, strutture inadeguate per i giovani. La nostra scuola superiore, l’Istituto Vincenzo Almanza, si trova in un edificio destinato originariamente a civile abitazione, riadattato parzialmente a scuola: corridoi stretti, stanze piccole. E tanti problemi. La lontananza dalla terraferma si fa sentire. E per di più non disponiamo di un grande locale dove incontrarci. Quello che è normale nelle scuole italiane – una palestra, un’aula magna – da noi non c’è, anzi… c’è !!! Abbiamo un grande locale seminterrato, destinato dal MIUR a Centro risorse contro la dispersione scolastica, finanziato ai tempi con i fondi europei di sviluppo regionale per un ammontare complessivo , in anni diversi, di oltre 100.000 euro e che la Provincia Regionale di Trapani aveva reso fruibile dal punto di vista strutturale, grazie a significativi interventi successivi di manutenzione straordinaria. Dal 2009 non può però essere utilizzato, perché necessita di alcuni lavori di manutenzione.