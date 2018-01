Sport e bellezza nel calendario dell'Orlandina

Dodici ragazze provenienti da tutta la Sicilia ed altrettante aziende per un’iniziativa ambiziosa rivolta al territorio. Dodici modelle hanno posato insieme ai giocatori dell’Orlandina Basket, coniugando sport e bellezza, per il calendario di “Class’è Club Paris”, agenzia di moda ed eventi guidata da Anna Salanitro, con sede a Capo d’Orlando.

Al PalaSikeliArchivi, durante l’intervallo della gara tra Betaland Capo d’Orlando e Reyer Venezia si è tenuta la presentazione del calendario e l’estrazione dei premi messi in palio da Class’è: un weekend per due persone offerto da Orlandina Viaggi, un gioiello offerto da Gioielli Lo Gnolo, una “regina imperiale”, pezzo d’arte offerto dalla premiata fabbrica ceramiche d’arte Piscitello e una cena per due persone offerta da Pepe Rosa.

“Classe ed eleganza – ha spiegato Anna Salanitro, che è anche collaboratrice di Miss Italia – sono alla base della mia agenzia che scommette sulle ragazze di questo territorio per dare loro l’opportunità di inserimento professionale nel mondo della moda, dello spettacolo e dell’immagine. Voglio ringraziare l’Orlandina Basket, in particolare il presidente Enzo Sindoni, il figlio Peppe e il responsabile marketing Giovanni Russo, per avermi dato l’opportunità di collaborare con loro”.

Alla presentazione hanno partecipato tutti i collaboratori: Maurizio Galipò, Gianmarco Caiola e Alberto Cosenza, Annabella Hairspa, la make up artist Myriam Granata e le modelle Giusi Occhiuto, Angela Sette, Giada Astone, Nadì Wanniarachchige, Chiara Gulizia, Martina Valenti, Elisa Terranova, Olga Galati Sardo, Elisabetta Taviano, Claudia Mancari, Desiree Mazza.