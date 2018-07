Approdati all’alba, tra Caulonia e Roccella, un centinaio di iracheni

La prima tappa di un’odissea iniziata forse sei giorni fa, da un non meglio

identificato porto della Turchia, si è conclusa circa tre ore fa sulla battigia dello Jonio, tra Marina di

Caulonia e Roccella Jonica. A un tiro di schioppo dal porto delle Grazie.



Albeggiava da poco quando da un’arrugginita e malandata carretta del mare sono sbarcati 80, forse

100, clandestini iracheni: prevalentemente donne e bambini; questi ultimi in età apparentemente

compresa fra i 3 e i 12 anni.



Il numero esatto non è possibile precisarlo perché in tanti si sono incamminati per direzioni diverse

nel tentativo di far perdere le tracce. Qualcuno, al momento è stato rintracciato dalle forze di polizia

(carabinieri e guardia di finanza) nei pressi dell’abitato di Marina di Caulonia; qualcun altro nei

pressi della rotatoria della Statale 106, che immette sulla variante che si snoda verso Locri.



La capitaneria di porto è intervenuta ed ha già trainato il natante verso il porto.



I pochi migranti, non scappati, radunati nei pressi della pista ciclabile che congiunge i lungomari

dei due centri abitati, con ogni probabilità saranno trasferiti presso il centro di prima accoglienza di

Roccella Jonica.



Per ora nessuna traccia degli scafisti che potrebbero essersi mescolati tra quanti si sono allontanati

dal posto dello sbarco o, addirittura, aver preso il largo a bordo di un gommone.