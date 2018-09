Volante insegue ladri ma provoca incidente/Gallery

Spettacolare incidente poco dopo le 21.00 all'incrocio tra la Via Garibaldi e la Via Cesare Battisti. A scontrarsi una volante della polizia e un paio d'auto. Gli agenti erano impegnati in un difficile inseguimento ad una coppia di ladri su un motorino quando hanno impattato con i due mezzi, una Mercedes e una Fiat. Nell'impatto è rimasta lievemente ferita una persona.

Maggiori dettagli domani nell'edizione cartacea