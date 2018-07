Albero centra camion, A/18 bloccata

L'autostrada Messina-Catania interrotta tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giarre a causa della caduta di un albero che ha centrato in pieno un camion in transito. Viabilità in tilt. L'arbusto è caduto per il forte vento che dalla notte sta sferzando la Sicilia.

L'autista e il suo aiutante sono rimasti feriti e soccorsi da vigili del fuoco. Sono stati trasportati nell'ospedale di Acireale dal personale del 118 dove al primo è stato riscontrato un trauma cerebrale e al secondo invece due contusioni. Sul posto per rilievi e indagini la polizia stradale di Giardini Naxos.