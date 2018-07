Intrappolati tra le rocce, salvati dai pompieri

Si è reso necessario l'intervento di un Elicottero dei Vigili del fuoco per soccorrere due persone rimaste intrappolate nella scogliera di Patti. L'aeromobile, proveniente dal Reparto volo di Catania - Fontanarossa - è stato allertato dalla sala operativa VVF Messina. Giunti sul posto (dove c'era a coordinare già una squadra VVF del distaccamento di Patti) e verificate le condizioni ambientali, si è intervenuti calando gli elisoccorritori, i quali - dopo aver messo in sicurezza le persone da soccorrere - hanno provveduto , con l'ausilio del verricello, a portare a bordo e successivamente condurli all'ospedale di Patti per le cure del caso.