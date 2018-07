Prima seduta per il nuovo Consiglio comunale

Hanno prestato giuramento seduti nei loro posti i 32 consiglieri comunali di Messina, eletti esattamente un mese fa, nel giorno della prima seduta ufficiale del nuovo Consiglio. Il sindaco Cateno De Luca si è presentato emozionato per la presenza dei genitori. "Questo è un percorso nuovo - ha detto - la campagna elettorale è finita. Chiedo meno teatro politico e più sobrietà".

Sui conti: "Non abbiamo ereditato una situazione semplice. E’ stata avviata una ricognizione, ma ancora non ci sbilanciamo. Avremo una situazione ponte sulle partecipate. Vi invito a votare il bilancio che abbiamo ereditato poi da settembre lavoreremo a quello nuovo. Non possiamo rischiare che arrivi un commissario ad acta. Il 4 agosto il Ministero trasmetterà alla Corte dei conti la sua valutazione sul piano di riequilibrio. Il responso definitivo si avrà i primi di settembre". Poi ha parlato di finanziamenti: "Mi è stato confermato dall’assessore Armao che i fondi Poc (per la Sanderson) saranno confermati nonostante la bocciatura del governo nazionale della finanziaria".