Festival dei Cori di Sicilia: un inno alla terza età

Domenica 6 al Palacultura la decima edizione dell’evento UnitrUn inno alla terza età, domenica prossima al Palacultura di Messina dove si esibiranno nove cori delle Università della terza età siciliane che hanno scelto la Città dello Stretto per il decimo Festival dei Cori di Sicilia. Un evento che ha premiato l’impegno dell’Unitre peloritana presieduta dal prof. Basilio Maniaci cui toccherà l’accoglienza di oltre cinquecento partecipanti e che sottolinea con soddisfazione il contesto di amicizia e di gioia che si armonizza alla perfezione con il modo di fare volontariato, promozione sociale e culturale per il benessere e l’invecchiamento attivo. “Desiderio, - come scrive Maniaci nella brochure che sarà distribuita ai presenti - di dare una forte eco al nostro messaggio socioculturale rivolto alla valorizzazione di questa nuova fase della vita che si è creata con l’allungamento della media, cioè la terza età”.

L’evento, patrocinato da Ars, Comune e Università sarà un momento di passione e impegno collettivo, perché il Coro fin dall’antichità ha rappresentato l’espressione armonica di una narrazione o di un’interpretazione capace di identificarsi col momento storico, poi di evolversi e di accogliere le contaminazioni di altri generi artistici così da adeguarsi al divenire dei tempi, rendersi voce di tendenze musicali e contribuire a crearne di nuove.

A rivolgere il saluto della Regione sarà l’assessore Bernardette Grasso, per il Comune il sindaco Renato Accorinti per l’Università il prorettore Giovanni Moschella.