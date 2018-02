Gambizzato un 34enne

Un uomo è stato gambizzato ieri sera in via San Cosimo ma a seguito delle indagini, avviate dalle Volanti e dalla Squadra Mobile, la Polizia ha arrestato la vittima dell'agguato e la sua compagna. In carcere è finito Calogero Leanza, 34 anni, già con precedenti mentre ai domiciliari si trova Margherita Crupi incensurata di 35 anni.

Ieri sera intorno alle 19 Leanza, mentre si trovava per strada, è stato ferito con due colpi di pistola ad entrambe le gambe. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso del Piemonte dove i poliziotti si sono recati per sentire lui e la sua compagna. Insospettiti dalla loro reticenza gli agenti hanno eseguito una perquisizione in casa della coppia. Nel comodino della camera da letto gli investigatori hanno trovato

un bilancino di precisione, in una busta di cellophane era custodito un chilo di marijuana. In una cassaforte i poliziotti hanno trovato anche una pistola a tamburo illegalmente detenuta con 3 cartucce calibro 7.65.

Leanza e Crupi devono rispondere di detenzione ai fini dispaccio di sostanza stupefacente e della detenzione illegale di arma e munizioni.

Le indagini della Squadra Mobile proseguono per identificare gli autori del ferimento maturato probabilmente nel mondo della spaccio di droga.